منتخب المغرب يكتب التاريخ بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي

واصل منتخب المغرب للشباب تألقه في كأس العالم المقامة في تشيلي بعد تأهله إلى نصف النهائي بفوز مستحق على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-1 صباح اليوم الاثنين، ليكرر إنجازه التاريخي بعد مرور عشرين عامًا على وصوله لنفس المرحلة في مونديال 2005.