منتخب المغرب يكتب التاريخ بتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم للشباب في تشيلي

واصل منتخب المغرب للشباب تألقه في كأس العالم المقامة في تشيلي بعد تأهله إلى نصف النهائي بفوز مستحق على نظيره الأمريكي بنتيجة 3-1 صباح اليوم الاثنين، ليكرر إنجازه التاريخي بعد مرور عشرين عامًا على وصوله لنفس المرحلة في مونديال 2005.
وافتتح فؤاد زهواني التسجيل للمغرب في الدقيقة 31، قبل أن يدرك المنتخب الأمريكي التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر كول كامبل من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وفي الشوط الثاني، واصل المغاربة ضغطهم، فسجل الأمريكي جوشوا ويندر هدفًا عكسيًا في مرماه بالدقيقة 66، ثم اختتم جاسم ياسين الثلاثية المغربية في الدقيقة 87 ليحسم بطاقة التأهل.
ويواجه منتخب المغرب في الدور نصف النهائي منتخب فرنسا الذي تفوق على النرويج بنتيجة 2-1، في حين تلتقي الأرجنتين مع كولومبيا في المواجهة الثانية من الدور ذاته.
ويُعد هذا الإنجاز الجديد تأكيدًا على تطور الكرة المغربية في الفئات السنية واستمرار حضورها القوي على الساحة العالمية، بعدما بات أشبال الأطلس من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.