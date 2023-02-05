يستمر حتى 11 فبراير المقبل.. شواطئ جازان تجهز الأخضر للآسيوية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته في معسكره الداخلي الذي يُقام في مدينة جازان، والذي يستمر حتى 11 فبراير المقبل، الذي يمثل المرحلة الأولى استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.
وأجرى (أخضر الشاطئية) اليوم الاحد، تدريباته على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية لفترتين، انطلقت بإجراء تمارين الإحماء، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب السعودي في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.