يستمر حتى 11 فبراير المقبل.. شواطئ جازان تجهز الأخضر للآسيوية

وأجرى (أخضر الشاطئية) اليوم الاحد، تدريباته على الملعب الترابي التابع لمدينة الملك فيصل الرياضية في جازان، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم الحصة التدريبية لفترتين، انطلقت بإجراء تمارين الإحماء، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل التكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.