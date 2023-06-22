تزكية قائمة فهد بن نافل لرئاسة نادي الهلال

وضمّت القائمة كلًّا من: فهد بن نافل رئيسًا، وسليمان بن ناصر الهتلان نائبًا للرئيس، وعضوية: سلمان بن أحمد التويجري، وفيصل بن عبدالمحسن الغشيان، وحمد بن موسى المالك.