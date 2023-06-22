تزكية قائمة فهد بن نافل لرئاسة نادي الهلال

أعلنت الجمعيةُ العمومية لنادي الهلال تزكيةَ قائمة فهد بن نافل، كأول مجلس إدارة لمؤسسة الهلال غير الربحية.
وأعلن نادي الهلال، يوم الخميس، عبر حسابه في "تويتر"؛ تزكيةَ فهد بن نافل رئيسًا للمؤسسة غير الربحية، بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.
يشار إلى أن قائمة فهد بن نافل هي القائمة الوحيدة المترشحة في سباق رئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية .
وضمّت القائمة كلًّا من: فهد بن نافل رئيسًا، وسليمان بن ناصر الهتلان نائبًا للرئيس، وعضوية: سلمان بن أحمد التويجري، وفيصل بن عبدالمحسن الغشيان، وحمد بن موسى المالك.
وتبدأ يوم الجمعة 23 يونيو مرحلةُ الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، على أن يعلن يوم الاثنين عن مجالس إدارات الأندية.