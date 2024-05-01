الشرقية تشهد انطلاق الأدوار النهائية للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات غدًا

تنطلق غدًا الخميس منافساتُ الأدوار النهائية من بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2023-2024.
وتضمّ المجموعةُ الأولى كلًّا من: "القادسية، الرياض، منيف، السر"، وتضمّ المجموعةُ الثانية أنديةَ: "النصر، الاتفاق، العلا، السروات".
وتحتضن صالتا القادسية والاتفاق مباريات البطولة خلال الفترة من 2-11 مايو الجاري؛ حيث يتأهّل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعتين للدور نصف النهائي.
ويتواجه غدًا الرياضُ ضدّ المنيف، والنصر أمام السروات، والقادسية ضد السر، وتختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة الاتفاق والعلا.