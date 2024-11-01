البرتغالي روبن أموريم مدربًا جديدًا لمانشستر يونايتد

ويعد أموريم واحدًا من أفضل المدربين الشباب الواعدين في أوروبا، وسبق له أن توج بعدد من الألقاب، أبرزها لقب الدوري البرتغالي مرتين مع سبورتنج، الأول منهما للمرة الأولى منذ 19 عامًا.