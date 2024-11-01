البرتغالي روبن أموريم مدربًا جديدًا لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، تعيين البرتغالي روبن أموريم مدرباً للفريق الكروي الأول، خلفاً للهولندي إريك تن هاج المقال من منصبه لسوء النتائج.
وقال النادي في بيان إعلامي: يسر مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين المدرب البرتغالي روبن أموريم في منصب المدير الفني للفريق الأول".
وأضاف: "من المقرر أن ينضم أموريم ليونايتد من فريق سبورتنج لشبونة بعقد حتى عام 2027 مع إمكانية التمديد لعام إضافي، ومن المنتظر أن يتسلم مقاليد الأمور في النادي ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر".
ويعد أموريم واحدًا من أفضل المدربين الشباب الواعدين في أوروبا، وسبق له أن توج بعدد من الألقاب، أبرزها لقب الدوري البرتغالي مرتين مع سبورتنج، الأول منهما للمرة الأولى منذ 19 عامًا.
وختم النادي بيانه بالقول: "سيستمر فان نيستلروي في قيادة الفريق الأول حتى قدوم المدرب البرتغالي الجديد".