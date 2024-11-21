بمشاركة 32 ناديًا.. الاتحاد السعودي يقيم حفل جوائز المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2023 ـ 202

وسيتم خلال الحفل، إعلان الأندية الفائزة بالمراكز الخمس الأولى في جائزة المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى أسماء اللاعبين الفائزين بجائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية التي تم إقرارها العام الماضي، وهم اللاعبين الذين ساهموا بمبادرات مجتمعية من خلال الرياضة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات، وذلك في إطار تفعيل الشراكات لدعم البرامج المجتمعية دعمًا لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.