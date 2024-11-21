بمشاركة 32 ناديًا.. الاتحاد السعودي يقيم حفل جوائز المسؤولية الاجتماعية للموسم الرياضي 2023 ـ 202

يقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية، الأحد المقبل، الحفل السنوي لجوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2023 ـ 2024 والذي سيقام في مدينة الرياض، بمشاركة 32 ناديًا يمثلون دوري روشن للمحترفين، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ودوري الدرجة الثانية.
ويسبق الحفل الذي من المقرر أن يقام في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري جلسة حوارية بعنوان الأندية والمجتمع، بمشاركة متحدثين من أصحاب الخبرة والاختصاص في مسارات ذات الصلة بمجال المسؤولية الاجتماعية، يعقِبُ ذلك إعلان الأندية الفائزة بجوائز المسؤولية الاجتماعية عن الربع الثالث من العام الحالي.
وسيتم خلال الحفل، إعلان الأندية الفائزة بالمراكز الخمس الأولى في جائزة المسؤولية الاجتماعية بالإضافة إلى أسماء اللاعبين الفائزين بجائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية التي تم إقرارها العام الماضي، وهم اللاعبين الذين ساهموا بمبادرات مجتمعية من خلال الرياضة، إضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المؤسسات والجمعيات، وذلك في إطار تفعيل الشراكات لدعم البرامج المجتمعية دعمًا لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر أن الجائزة تأتي دعمًا لتحفيز الأندية للمضي في جعل المسؤولية الاجتماعية عنصرًا رئيسًا ضمن استراتيجياتها وخططها، وهو ما يعطي دلالة على اهتمام الأندية بمختلف درجاتها بالمساهمة في شتى البرامج والمبادرات الاجتماعية.
وأشار النصر أن جوائز المسؤولية الاجتماعية تأتي هذه النسخة ضمن مسارين تعنى أحدهما بالأندية في جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية، في حين يأتي المسار الآخر وللمرة الأولى خاصًا بالنجوم من اللاعبين الذين أسهموا أو شاركوا بمبادرات لخدمة المجتمع من خلال جائزة نجوم المسؤولية الاجتماعية، بمجموع جوائز خصصتها اللجنة خلال الموسم وصلت إلى مليونين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال.