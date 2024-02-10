تعرّف على أبرز أرقام لاعبي الاتحاد بعد مرور 19 جولة من منافسات الدوري

ويتصدّر الهلالُ حاليًّا ترتيبَ جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي في المركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد خامسًا برصيد 31 نقطة.