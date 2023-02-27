ملاك الخيل السعوديون يحصدون أكثر من نصف أشواط سباق كأس السعودية

كأس طويق

وتُعد هذه البطولة مستحدثة في سباق هذا العام على مسافة 1800 متر، وشارك فيها مجموعة من خيل الجروبات الكبيرة، كان أقواها "ألكتابليتي" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو من الجياد التي نافست على نيل بطاقة التأهل لكأس السعودية وحل ثانيًا؛ حيث توجه إلى هذا السباق، وكان قد حصل على كأس الأمير نايف (ج2) وبلغت جوائزها 957 ألف ريال.