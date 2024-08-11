إثارة كرة القدم السعودية تنطلق من جديد.. البداية من "كأس السوبر" بأبها.. الهلال يقابل الأهلي

تنتظر جماهير كرة القدم الثلاثاء القادم، بدء الموسم الجديد 2024 - 2025، الذي تعود فيه إثارة طالما رافقت المنافسات الكروية السعودية، بدءاً من مدينة أبها، وتحديداً في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، الذي سيحتضن أولى المسابقات المحلية المتمثلة في بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 13 وحتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة بالمباراة الأولى من الدور نصف النهائي الثلاثاء، عند الساعة 7:15 مساء، التي تجمع الهلال بطل كأس الملك وبطل دوري المحترفين "دوري روشن 2023 - 2024"، مع الأهلي ثالث الدوري، فيما تلعب المباراة الثانية لحساب ذات الدور في يوم الأربعاء، عند الساعة 7:15 مساء، بين النصر وصيف كأس الملك ووصيف بطل دوري روشن 2023 - 2024، مع التعاون رابع الدوري، على أن تقام المباراة النهائية يوم السبت 17 أغسطس عند الساعة 7:15 مساء بين الفائزين من مباراتَي الدور نصف النهائي.
وتأتي المواجهة الأولى في هذه البطولة التي تجمع الهلال بالأهلي في وقت يعاني فيه الفريقان ظروف الغيابات في صفوفهما، ما يضع مدربيهما أمام تحديات يسعيان إلى حلّها قبيل المباراة المرتقبة، ففي الهلال يبحث مدربه البرتغالي خورخي خيسوس عن حلول لعدد من المشكلات، التي تأتي في مقدمتها مشكلة خط الدفاع، إذ من المؤكد غياب اللاعب علي البليهي، بالإضافة إلى اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، بسبب الإيقاف نتيجة الطرد في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر، في حين تشكل عدم جاهزية اللاعب البرازيلي مالكوم فيليب مشكلة أخرى تتطلب تعويضه ببديل مناسب وهو الأمر الصعب، نظير أهمية وجودة اللاعب العالية على مستوى الخطوط الأمامية للفريق.
في الجانب الآخر كانت الجماهير الأهلاوية تراهن على الاكتمال النسبي في صفوف فريقها، للظفر بنتيجة إيجابية في هذه المواجهة، إلا أن تعرض المهاجم فراس البريكان إلى إصابة عضلية مفاجئة قبيل ختام معسكر الفريق، زاد العبء على مدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله، الذي كان يحاول تعويض لاعب الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمان الذي أعير إلى فنربخشة التركي، وبات الآن مجبراً على التعامل مع ضرورة تعويض لاعبين اثنين في خط المقدمة كان يعتمد عليهما بصفة أساسية الموسم الفائت.
وعلى صعيد المواجهة الثانية فليست الأوضاع لدى طرفيها أفضل حالاً من طرفي المواجهة الأولى، إذ لا تزال الشكوك تدور حول إمكانية مشاركة المهاجم البرازيلي في صفوف النصر أندرسون تاليسكا، بسبب إصابة تعرض لها في المعسكر الخارجي لفريقه في البرتغال وإسبانيا، ومثله زميله اللاعب سامي النجعي، وهما اللذان يسابقان الزمن عبر جلسات علاجية مكثفة ليمكن للنصر الاستفادة من خدماتهما في معترك منافسات السوبر، على عكس الحارس البرازيلي بينتو الذي استقطب مؤخراً، وتعرض هو الآخر لإصابة عضلية، إذ باتت مشاركته مع النصر في أبها ممكنة بعد أن سمح له الجهاز الطبي الانخراط في التدريبات الجماعية.
وفي المقابل تبدو ظروف التعاون قبل دخول هذه المواجهة أفضل حالاً من النصر، على صعيد صفوف الفريق المكتملة إلى حد كبير، باستثناء لاعب وسطه أحمد باحسين الذي أجرى عملية جراحية لتصحيح للأنف بعد إصابة اللاعب في معسكر فريقه الخارجي في سلوفينيا، التي لن تمنعه من المشاركة شريطة ارتداء قناع تثبيت الأنف بحسب توصيات الجهاز الطبي في التعاون، إلا أن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروبارينا، يتجه إلى وضع باحسين في دكة البدلاء.
وعلى صعيد ذي صلة، فقد كشف المركز الإعلامي للبطولة أمس السبت، عن مواعيد المؤتمرات الصحفية لمدربي الأندية الأربعة المتنافسة في نصف نهائي المسابقة، إذ تقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي لمدرب الهلال "البرتغالي خيسوس"، غداً الاثنين في تمام الثالثة والربع عصراً، وفي اليوم ذاته يعقد مدرب الأهلي "الألماني يايسله" مؤتمره الصحفي في تمام الرابعة عصرًا.
وسيشهد يوم الثلاثاء، انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب التعاون "الأرجنتيني أروابارينا" في الثالثة والربع عصراً، على أن يعقد مؤتمر مدرب النصر "البرتغالي لويس كاسترو" في الساعة الرابعة من نفس اليوم.
يذكر أن الفرق الأربعة تطمح في التتويج باللقب، مما يجعل المتابع على موعد مع الإثارة مبكراً، فالهلال يسعى لتسجيل انطلاقة مثالية لموسمه الجديد الذي يدخله بعد موسم فائت كان ناجحاً بجميع المقاييس، إذ توج فيه بالثلاثية المحلية "كأس الملك، ودوري روشن، وكأس السوبر 2023"، علاوةً على أنه الفريق الأكثر تتويجًا بلقب السوبر السعودي بواقع 4 ألقاب، كان آخرها الموسم الماضي بالفوز على الاتحاد في النهائي 4 - 1.
من جهته قدم النصر موسمًا كبيرًا في الموسم الماضي إلا أن التوفيق لم يكن حليفه، واكتفى فيه بتحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ويأمل في هذا الموسم أن يبدأه بتحقيق لقب يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل منافسات كبيرة منتظرة محليًا وقاريًا.
بدوره الأهلي الذي استطاع أن ينهي موسمه الفائت بحصوله على المركز الثالث على مستوى مسابقة الدوري خلف الهلال والنصر، ولكنه يبحث بجدية هذا العام عن افتتاحية مثالية لموسمه الجديد واستعادة لقب السوبر الغائب منذ 8 سنوات، حيث حقق اللقب مرة وحيدة عام 2016.
ومن جانبه يتطلع التعاون الذي حصل خلال الموسم الماضي على المركز الرابع ، إلى أن يواصل تألقه في الموسم الجديد بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الثانية، إذ سبق له أن توج به عام 2019.