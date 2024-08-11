إثارة كرة القدم السعودية تنطلق من جديد.. البداية من "كأس السوبر" بأبها.. الهلال يقابل الأهلي

وتأتي المواجهة الأولى في هذه البطولة التي تجمع الهلال بالأهلي في وقت يعاني فيه الفريقان ظروف الغيابات في صفوفهما، ما يضع مدربيهما أمام تحديات يسعيان إلى حلّها قبيل المباراة المرتقبة، ففي الهلال يبحث مدربه البرتغالي خورخي خيسوس عن حلول لعدد من المشكلات، التي تأتي في مقدمتها مشكلة خط الدفاع، إذ من المؤكد غياب اللاعب علي البليهي، بالإضافة إلى اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، بسبب الإيقاف نتيجة الطرد في المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر، في حين تشكل عدم جاهزية اللاعب البرازيلي مالكوم فيليب مشكلة أخرى تتطلب تعويضه ببديل مناسب وهو الأمر الصعب، نظير أهمية وجودة اللاعب العالية على مستوى الخطوط الأمامية للفريق.