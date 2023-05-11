"النصر" يجهّز عرضًا للتعاقد مع الإيطالي "أليغري"

وقال غاليتى الذى يعمل فى شبكة "سكاى سبورت" إن إدارة النصر التى تبحث التعاقد مع مدرب جديد، قد بدأت محادثاتها مع المدرب الإيطالي، استعدادا لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه.