"النصر" يجهّز عرضًا للتعاقد مع الإيطالي "أليغري"

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتى" عن اهتمام نادى النصر السعودي بالتعاقد مع المدرب ماسيميليانو أليغري، المدرب الحالى ليوفنتوس .
وقال غاليتى الذى يعمل فى شبكة "سكاى سبورت" إن إدارة النصر التى تبحث التعاقد مع مدرب جديد، قد بدأت محادثاتها مع المدرب الإيطالي، استعدادا لتقديم عرض رسمي للتعاقد معه.
وتبحث إدارة النصر برئاسة مسلى آل معمر التعاقد مع مدرب جديد خلال الموسم الجديد، خلفًا للفرنسى رودى غارسيا، الذى فسخ النصر عقده بالتراضي.
تولى ماسيميليانو أليغري صاحب الـ55 عامًا، قيادة يوفنتوس الإيطالي فى 2014، ليرحل عنه فى 2019، ويعود إليه مرة أخرى في 2021 .
ويحتل النصر المركز الثانى فى ترتيب جدول دوري روشن السعودى للمحترفين برصيد 57 نقطة، وبفارق 5 عن الاتحاد "المتصدر" .