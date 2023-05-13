رئيس نادي الهلال للصحفيين: لا تسألوني عن انتقال ميسي

رفض رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، التعليق على إمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وقال "بن نافل" عقب تتويج الهلال بلقبه العاشر في بطولة كأس الملك يوم الجمعة، على حساب الوحدة بركلات الترجيح، ردًّا على أسئلة الصحافيين حول إمكانية ضم ميسي: "لا تسألني عن ميسي، لن أعطيك خبرًا، إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه".
وأكد "بن نافل" بعد المباراة "المجموعة عندي أهم من لاعب، أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا نادٍ كبير، نهدف للإضافة والتحسين، إذا ركزت على شخص تخسر المجموعة".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت يوم الثلاثاء الماضي: إن أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيلعب في السعودية بموجب صفقة استثنائية وضخمة، دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
في حين أوضح والد اللاعب ووكيل أعماله خورخي، أن نجله البالغ 35 عامًا لم يحدد وجهته حتى الآن، مضيفًا: "ليس هناك أي اتفاق مع أي ناد للعام المقبل".