رئيس نادي الهلال للصحفيين: لا تسألوني عن انتقال ميسي

وقال "بن نافل" عقب تتويج الهلال بلقبه العاشر في بطولة كأس الملك يوم الجمعة، على حساب الوحدة بركلات الترجيح، ردًّا على أسئلة الصحافيين حول إمكانية ضم ميسي: "لا تسألني عن ميسي، لن أعطيك خبرًا، إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه".