أمام "منغوليا".. الأخضر الأولمبي يدشّن مشاركته في التصفيات المؤهّلة لكأس آسيا

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتَهم التدريبية، مساء اليوم، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.