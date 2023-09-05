أمام "منغوليا".. الأخضر الأولمبي يدشّن مشاركته في التصفيات المؤهّلة لكأس آسيا

يفتتح المنتخبُ السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مبارياته ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمقامة خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري.
ويستضيف "الأخضر" منتخب منغوليا في تمام السابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.
على الصعيد الميداني أجرى لاعبو الأخضر الأولمبي حصتَهم التدريبية، مساء اليوم، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.