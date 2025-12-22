مدرب الاتحاد: جماهيرنا مصدر الإلهام والقوة وهم اللاعب الأول في الفريق

أكد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أن مباراة ناساف الأوزبكي تُعد الأولى للفريق بعد فترة التوقف، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيدخل اللقاء بطموح كبير أمام خصم قوي لا يعكس ترتيبه مستواه الحقيقي، مؤكدًا جاهزية فريقه للمواجهة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الاتحاد أمام ضيفه ناساف الأوزبكي، المقررة غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
وقال كونسيساو: «انضم صالح الشهري وعبدالرحمن العبود اليوم إلى تدريبات المجموعة بعد فراغهما من المشاركة الدولية، وسنُقيّم جاهزيتهما للمشاركة في اللقاء خلال مران الليلة». وأضاف: «جماهيرنا هي مصدر الإلهام والقوة، وهم اللاعب الأول في الفريق».
وتابع: «خلال فترة التوقف عملنا على رفع المعدل اللياقي، إذ إن استراتيجيتنا في اللعب تتطلب مستوى عاليًا من اللياقة، وهو ما لم يكن متوفرًا بالشكل الكافي سابقًا. الجري يُعد من أساسيات كرة القدم، كما أن التفكير واتخاذ القرار بالكرة وبدونها يحتاجان إلى جهد بدني كبير، وهذا ما ركزنا عليه مؤخرًا».
وأوضح مدرب الاتحاد أنه خلال فترة المعسكر تم تطبيق أسلوب محدد للمرحلة المقبلة، مفضّلًا عدم الكشف عن تفاصيله، مضيفًا: «أنا راضٍ جدًا عن التزام وسلوك اللاعبين خلال الفترة الماضية، وننتظر ترجمة هذا العمل إلى نتائج إيجابية في المباريات».
وختم كونسيساو حديثه بالقول: «اللاعبون المحليون لدينا يمتلكون إمكانيات عالية، ونحن نعمل لمصلحة نادي الاتحاد، وعندما يتم استدعاؤهم للمنتخب سيكونون دائمًا جاهزين للظهور بأفضل مستوى».
من جانبه، قال لاعب الاتحاد أحمد الغامدي: «مباراة ناساف مهمة، وسنعمل جاهدين لتحقيق الانتصار، خاصة أنها ستقام على ملعبنا». وأضاف: «أسعى دائمًا لتقديم أفضل أداء، سواء في التدريبات أو في صالة الحديد، لتطوير نفسي والوصول إلى هدفي».
وتابع الغامدي: «كل لاعب يحلم بالمشاركة في كأس العالم، لكن البطولة ستقام بعد ستة أشهر، وتركيزي حاليًا منصب على المرحلة الحالية، وعلى مباراة الغد تحديدًا، ثم مواجهتي الشباب ونيوم».