"كلوب" مدرب ليفربول ينفعل على صحفي بعد سؤاله عن رحيل محمد صلاح للدوري السعودي

وذكر العديد من التقارير أن السعودية تضع اللاعب المصري (31 عاماً) الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفاً رئيسياً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.