"كلوب" مدرب ليفربول ينفعل على صحفي بعد سؤاله عن رحيل محمد صلاح للدوري السعودي

انفعل الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على سؤال أحد الصحفيين بشأن إمكانية انتقال لاعبه المصري محمد صلاح للسعودية خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد قدّم عرضاً ضخماً لصلاح لمدة عامين بقيمة 180 مليون يورو (141 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول.
وعلّق "كلوب" على انضمام صلاح للسعودية بالانتقالات الشتوية القادمة قائلا: "هل أنت تمزح معي؟ بعد أسبوع فقط من إغلاق سوق الانتقالات، هل تسأل عن انتقالات يناير الآن؟".
وأضاف المدرب الألماني: "ألا يمكنك الانتظار حتى ديسمبر حتى تطرح ذلك السؤال؟، أنا لست قلقاً من هذا الأمر".
وذكر العديد من التقارير أن السعودية تضع اللاعب المصري (31 عاماً) الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفاً رئيسياً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.