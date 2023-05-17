"الفيصل" يوقّع مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الإيطالية

جاء ذلك خلال لقاء "الفيصل" بجيوفاني مالاغو في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأوروبية، والتي التقى فيها برئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وعدد من قياداتها بمقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية.