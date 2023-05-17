"الفيصل" يوقّع مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الإيطالية

وقّع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية السيد جيوفاني مالاغو مذكرة تعاون بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونظيرتها الإيطالية لمدة أربعة أعوام.
جاء ذلك خلال لقاء "الفيصل" بجيوفاني مالاغو في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأوروبية، والتي التقى فيها برئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وعدد من قياداتها بمقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير ورفع سبل التعاون بين الجانبين، وتعزيز سبل التواصل الرياضي في مسار الرياضات الشتوية؛ في ظل استعداد إيطاليا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ميلانو وكورتينا، وعمل المملكة على التجهيز لاستضافة تاريخية بتنظيمها لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029 كأول وجهة تنظم هذه الألعاب غرب قارة آسيا.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية (الرياض 2034) الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ومديرة قطاع الرياضة بنيوم السيدة جان باترسون.