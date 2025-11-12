خلال معسكر جدة.. الأخضر يرفع استعداده للقاء ساحل العاج

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب ساحل العاج بعد غدٍ الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.
وأُقيمت الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، طَبّق خلالها اللاعبون مران الاستحواذ على الكرة، أعقبها تمارين على الكرات الثابتة، قبل أن يُجري مناورة على نصف مساحة الملعب.
وفي جانبٍ آخر، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعبين سالم الدوسري وحسن كادش في التدريبات الجماعية، فيما لم يُشارك اللاعب جهاد ذكري لشعوره بآلامٍ في الركبة، كما لم يُشارك اللاعب زياد الجهني لتعرّضه لنزلة برد، في حين لم يُكمل عبدالرحمن العبود الحصة التدريبية لشعوره بآلامٍ عضلية.
ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية في تمام السادسة والربع من مساء يوم غدٍ الخميس، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.