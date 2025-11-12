خلال معسكر جدة.. الأخضر يرفع استعداده للقاء ساحل العاج

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب ساحل العاج بعد غدٍ الجمعة، ضمن المعسكر الإعدادي في جدة، والمقام في إطار برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025™.