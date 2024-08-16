الهلال يخوض نهائي كأس السوبر بالأبيض والنصر بالأزرق

عقد اليوم الجمعة، في مدينة أبها، الاجتماع الفني للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي 2024، التي تُقامُ غدًا السبت؛ حيث تمّت مناقشة كافة الأمور التنظيمية للنهائي.