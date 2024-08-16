الهلال يخوض نهائي كأس السوبر بالأبيض والنصر بالأزرق

عقد اليوم الجمعة، في مدينة أبها، الاجتماع الفني للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي 2024، التي تُقامُ غدًا السبت؛ حيث تمّت مناقشة كافة الأمور التنظيمية للنهائي.
وبلغ فريق النصر النهائي، عقب تجاوزه عقبة التعاون، في الدور نصف النهائي بهدفين، مساء يوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها.
في حين تأهّل الهلال إلى نهائي كأس السوبر بعد فوزه المثير "4-1" على الأهلي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي لمباراة نصف النهائي بالتعادل "1-1" يوم الثلاثاء.
وبحسب الاجتماع الفني للمباراة النهائية، الذي عقد في فندق قصر أبها، الجمعة؛ تقرّر أن يخوض فريق الهلال المواجهة بقميصه الاحتياطي "الأبيض"، في حين سيرتدي فريق النصر قميصه الأزرق "الاحتياطي".
وسيحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، المباراة النهائية، يوم غد السبت، عند الـ07:15 مساء.