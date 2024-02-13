لأول مرة.. المملكة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر ولعشر سنوات مقبلة

فيما ستقام النسخة السعودية من بطولة الماسترز للسنوكر خلال الفترة 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر في مدينة الرياض، بمشاركة محترفي اللعبة في العالم، حيث ستصبح رسمياً "البطولة الرابعة الكبرى"، بتقديمها جوائز تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024، ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، حدثاً عالمياً مفتوحاً للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 128 لاعباً، بالإضافة إلى ستة محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.