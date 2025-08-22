النصر يلعب بالأصفر والأهلي بالأبيض في نهائي كأس السوبر

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الفني للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي 2025، والتي ستجمع بين نادي النصر ضد نادي الأهلي، مساء يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، على استاد هونغ كونغ الدولي في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.