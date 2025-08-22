النصر يلعب بالأصفر والأهلي بالأبيض في نهائي كأس السوبر

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماع الفني للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي 2025، والتي ستجمع بين نادي النصر ضد نادي الأهلي، مساء يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، على استاد هونغ كونغ الدولي في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال ومناقشة عدد من الأمور التالية:
الالتزام بالحضور إلى الملعب في الموعد المحدد.
التأكيد على كل فريق بإحضار الطاقم الأساسي والاحتياطي في المباراة.
اختيار ألوان وطاقم كل فريق والذي سيرتديه لاعبوه في المباراة، حيث استقر النصر على اللعب بالطاقم الأصفر والأزرق، والأهلي بالطاقم الأبيض كاملًا.
تذكير الحضور بنظام البطولة الذي يقضي بإقامة المباراة من شوطين، وفي حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء بدون احتساب أشواط إضافية.
وتم التأكيد من قِبل ممثل إدارة التحكيم على ضرورة تعاون الفريقين مع طاقم الحكام الذي سيدير المباراة النهائية.