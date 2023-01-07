"الصبان" يتوج أبطال المملكة لمبارزة السيدات

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية) تحت 15 عامًا وفوق 15 عامًا، التي اختُتمت اليوم في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 90 لاعبة من 10 أندية.