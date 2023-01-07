"الصبان" يتوج أبطال المملكة لمبارزة السيدات

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية) تحت 15 عامًا وفوق 15 عامًا، التي اختُتمت اليوم في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 90 لاعبة من 10 أندية.
وحققت اللاعبة "أناهيد الخيبري" الميدالية الذهبية في سلاح الفويل تحت 15 عامًا، ونالت "تلين القضماني" ذهبية سلاح السايبر؛ فيما حصلت "لمار أرسلان" على ذهبية سلاح الإبيه.
وفي منافسات فوق 15 عامًا، حققت "لين الفوزان" الميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وحصلت "عهد المعمر" على ذهبية سلاح السايبر؛ فيما نالت "فوزية الخيبري" ذهبية سلاح الإبيه.