دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يسحق الشرطة العراقي بخماسية.. ويعتلي الصدارة

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على الشرطة العراقي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز الهلال بخماسية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها ليوناردو في الدقيقة الـ11، وميتروفيتش في الدقيقة الـ15، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة الـ46، وناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الـ73. واختتم الأهداف محمد كنو بالهدف الخامس في الدقيقة الـ90+4.
يُذكر أن اللاعب ليوناردو كان قد أحرز هدفًا قبل أن يتم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار؛ لوجود حالة تسلل.
وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده من النقاط للنقطة الـ6، في حين توقف رصيد الشرطة العراقي عند نقطة واحدة.