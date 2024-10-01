دوري أبطال آسيا للنخبة: الهلال يسحق الشرطة العراقي بخماسية.. ويعتلي الصدارة

أهداف المباراة سجلها ليوناردو في الدقيقة الـ11، وميتروفيتش في الدقيقة الـ15، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة الـ46، وناصر الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الـ73. واختتم الأهداف محمد كنو بالهدف الخامس في الدقيقة الـ90+4.