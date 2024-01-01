"الشباب" يقترب من التعاقد مع خوسيه لويس سييرا لتولي القيادة الفنية للفريق

تستعد إدارة نادي الشباب مع أولى ساعات بدء فترة الانتقالات الشتوية، للتعاقد مع مدير فني جديد خَلَفًا للكرواتي إيغور بيسكان.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن مسؤولي الشباب اختاروا المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتولي القيادة الفنية للفريق بالموسم الجديد.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بأن الشباب قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي مع سييرا، ويتبقى فقط توقيع العقود؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع التوقيع في الأيام المقبلة.
وسبَق للمدرب خوسيه لويس سييرا البالغ من العمر 55 عامًا، خوض عدة تجارب بالدوري السعودي؛ حيث درّب مؤخرًا نادي الوحدة في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى يونيو الماضي، كما درب سابقًا الاتحاد والطائي.
وعانى الشباب -بقيادة بيسكان- هذا الموسم من سوء وتراجع نتائج الفريق؛ إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 21 نقطة وبفارق 32 نقطة عن الهلال المتصدر.