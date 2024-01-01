"الشباب" يقترب من التعاقد مع خوسيه لويس سييرا لتولي القيادة الفنية للفريق

وسبَق للمدرب خوسيه لويس سييرا البالغ من العمر 55 عامًا، خوض عدة تجارب بالدوري السعودي؛ حيث درّب مؤخرًا نادي الوحدة في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى يونيو الماضي، كما درب سابقًا الاتحاد والطائي.