بعرض ضخم يقارب 150 مليون يورو.. النصر يستهدف ضم نجم مانشستر يونايتد

تحاول إدارة نادي النصر التعاقد مع برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من خلال تقديم عرض ضخم له هذا الصيف.
وأفاد موقع "Team talk"، بأن مسؤولي النصر سيحاولون إقناع إدارة النادي الإنجليزي من خلال تقديم مبلغ يقارب الـ128 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن العرض تبلغ قيمته نحو 150 مليون يورو (128 مليون جنيه إسترليني)؛ بينما سيحصل اللاعب على صافي راتب سنوي يتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو.
وأكد الموقع أن هناك بالفعل محادثات مع وكيل أعمال اللاعب للتفاوض من أجل ضمه، كما أن كريستيانو رونالدو سيحاول إقناعه بالانتقال إلى النصر في الموسم الجديد.
وانضم برونو فيرنانديز لاعب خط الوسط الهجومي لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 70 مليون يورو.
ويلعب فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا للمنتخب البرتغالي منذ 2017، وسبق للاعب تمثيلُ العديد من الأندية؛ أبرزها: نوفارا، أودينيزي، وسامبدوريا.