ناديان سعوديّان يستهدفان التعاقدَ مع "عبدالله دوكوري" لاعب إيفرتون الإنجليزي

انضمّ عبد الله دوكوري البالغ من العمر 30 عامًا، إلى صفوف نادي إيفرتون منذ سبتمبر 2020، قادمًا من واتفورد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب المالي منذ 2022.