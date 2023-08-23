لمدة 3 سنوات.. "إيمريك لابورت" لاعبًا بصفوف النصر في الموسم الجديد

كشف الصحفيُّ الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن اقتراب الإسبانى إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانضمام إلى صفوف النصر بالموسم الجديد.
ووفقًا لما نشره الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين: فإن لابورتا أكمل الفحوصات الطبية كلاعب جديد للنصر فى دبي اليوم.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصى عبر موقع "X" إلى أن اللاعب الإسباني سيسافر إلى الرياض، بعد أن تمت الموافقة على صفقة لمدة 3 سنوات، مشدّدًا على أنه تم التوقيع عليها.
وأعلن اللاعب منذ قليل عن رحيله عن ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي؛ حيث قام بتوديع الجماهير في مقطع فيديو تم تداوله.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن النادى الإنجليزي سيحصل على أكثر من 20 مليون يورو، كرسوم انتقال للاعب إلى السعودية.
يلعب إيمريك لابورت، البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 2018، قادمًا من أتليتك بيلباو، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2021. وتعاقدت إدارة النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.