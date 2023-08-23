لمدة 3 سنوات.. "إيمريك لابورت" لاعبًا بصفوف النصر في الموسم الجديد

يلعب إيمريك لابورت، البالغ من العمر 29 عامًا، لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 2018، قادمًا من أتليتك بيلباو، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2021. وتعاقدت إدارة النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن، مع: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني.