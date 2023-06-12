رياضة

الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لكأس آسيا

الأخضر تحت 17 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لكأس آسيا
سبق
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عاماً اليوم الاثنين تدريباته في مدينة تشونبوري بتايلاند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، المقرر انطلاقها في الـ 15 من شهر يونيو الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مناورة مصغّرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب أستراليا يوم الجمعة 16 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 19 يونيو مباراته ضد منتخب طاجيكستان، وفي يوم الخميس 22 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الصين.

تايلاند
المنتخب السعودي تحت 17 عام

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