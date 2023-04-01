بخلاف الدوري الإنجليزي.. الاتحاد الفرنسي يمنع إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين المسلمين في رمضان

وعلى الرغم من أنه قال إنه سيكون من الجيد لو سمحت فرنسا بفترات الراحة إلا أنه أضاف أمام الصحافيين: "لا أحد يهتم بأنهم لا يفعلون ذلك. لأننا لسنا في بلد مسلم. عليك أن تقبل البلد الذي تعيش فيه".