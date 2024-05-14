"اتحاد الطائرة" يعلن "روزنامة" الموسم ويشيد بإنجاز الأخضر والتأهل لنهائيات آسيا

- ناقشت اللجنة مسابقة الأشبال التي أقرها مجلس الإدارة في موسم 2024-2025، وأوصت بأن تقام البطولة بنظام التجمعات في المرحلة الأولى على أن تقام المرحلة الثانية بنظام التجمع بمشاركة 12 فريقًا تأهلوا من المرحلة الأولى.