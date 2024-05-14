"اتحاد الطائرة" يعلن "روزنامة" الموسم ويشيد بإنجاز الأخضر والتأهل لنهائيات آسيا
هنأ سعد الرويس نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة رئيس اللجنة الفنية والمسابقات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي؛ على الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب السعودي للناشئين بالتأهل لنهائيات آسيا بالبحرين الشهر بعد المقبل.
وأشار "الرويس" إلى أن الإنجاز جاء ليترجم مخرجات المشروع الكبير الذي أطلقه مجلس الإدارة قبل أربعة مواسم، والذي يهدف إلى خلق جيل جديد بعناصر ذات أطوال تتجاوز المترين يمكنها المنافسة بقوة على البطولات العربية والآسيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية والمسابقات برئاسة رئيس اللجنة سعد الرويس، وحضور نائب رئيس اللجنة حسين سليس، وعضو اللجنة علي الشيخي، ومقرر اللجنة عبدالعزيز الرميحي.
ورفعت اللجنة العديد من التوصيات؛ من أبرزها:
- بداية الموسم الرياضي 2024-2025 في تاريخ 10-9-2024م.
- ناقشت اللجنة مسابقة الأشبال التي أقرها مجلس الإدارة في موسم 2024-2025، وأوصت بأن تقام البطولة بنظام التجمعات في المرحلة الأولى على أن تقام المرحلة الثانية بنظام التجمع بمشاركة 12 فريقًا تأهلوا من المرحلة الأولى.