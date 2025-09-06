في نصف نهائي الخليج.. "الأخضر" تحت 19 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة العراق

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مساء أمس السبت، تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب العراق، اليوم الأحد، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.