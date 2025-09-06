في نصف نهائي الخليج.. "الأخضر" تحت 19 عامًا يختتم تدريباته لمواجهة العراق

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مساء أمس السبت، تدريباته في مدينة أبها، استعدادًا لمواجهة منتخب العراق، اليوم الأحد، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.
وتصدّر "الأخضر" مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد أن افتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف دون مقابل، ثم تعادل مع الكويت، قبل أن يتغلب على قطر بهدفين دون رد، ليحسم الصدارة ويتأهل إلى نصف النهائي.
وأجرى لاعبو المنتخب الحصة التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس، وجهازه الفني المساعد، وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية.
ويلاقي "الأخضر" نظيره العراقي اليوم عند الساعة الرابعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.