90 دقيقة تفصل المنتخب السعودي عن التأهل للمرة السادسة لكأس العالم 2022
يفصل بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه 90 دقيقة فقط، حينما يواجه نظيره الصين عند السادسة من مساء اليوم الخميس في منعطف مهم جدًّا للأخضر من الجولة التاسعة من تصفيات مونديال قطر.
وسيكون ملعب نادي الشارقة الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة مسرحًا لموقعة الصقور والتنين الصيني.
وربما يُحدث منتخب اليابان المفاجأة في حال فوزه على أستراليا في اللقاء الذي يسبق مواجهة السعودية والصين، وتحديدًا عند الساعة الـ12:10 ظهرًا؛ وبالتالي يخطف اليابان والأخضر السعودي بطاقتَيْ التأهل عن المجموعة الثانية، ويبقى تحديد الصدارة فقط بين الطرفَيْن.
ويخوض المنتخب السعودي اللقاء متصدرًا مجموعته بـ 19 نقطة، يليه اليابان بـ 18 نقطة، فأستراليا بـ 15 نقطة، وعُمان برصيد 8 نقاط، ويحتل المنتخب الصيني المرتبة الخامسة في المجموعة بـ 5 نقاط، وأخيرًا فيتنام بـ 3 نقاط.