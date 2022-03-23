90 دقيقة تفصل المنتخب السعودي عن التأهل للمرة السادسة لكأس العالم 2022

يفصل بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه 90 دقيقة فقط، حينما يواجه نظيره الصين عند السادسة من مساء اليوم الخميس في منعطف مهم جدًّا للأخضر من الجولة التاسعة من تصفيات مونديال قطر.