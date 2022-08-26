وعكة صحية تستوجب استبدال حكم مباراة الاتفاق والطائي في دوري روشن السعودي

شهدت ملاعب كرة القدم السعودية حادثة تتكرر كل فترة في الملاعب ولا سيما بالدوريات العربية، وهي سقوط أو إصابة الحكام خلال المباريات.
وأظهرت كاميرات الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي لحظة سقوط الحكم سامي الجريس خلال مباراة جمعت فريق الاتفاق بضيفه الطائي في أول جولات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2022/2023.
وتعرض سامي الجريس مع مرور النصف ساعة الأول من توقيت المباراة إلى وعكة صحية عبارة عن دوار نتيجة الأجواء الحارة في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام والذي يحتضن اللقاء، مما دعا الطواقم الإسعافية إلى التدخل وتقديم الإسعافات الأولية له قبل أن يتم استبداله بالحكم الرابع عبدالرحمن السلطان والنتيجة تشير إلى التعادل (1-1).
والحكم مثل اللاعبين معرض للإصابة خلال المباريات وإن كان بنسبة أقل لأنه لا يشارك في الالتحامات العنيفة، كما أنه يتحكم في سرعته وتحركه في الملعب، لذلك فتح قانون كرة القدم الباب أمام استبدال الحكم في حالة الإصابة أو عدم القدرة على الاستمرار لأي سبب بالحكم الرابع، أو بحكم الفيديو المساعد (VAR) لوجود 3 في غرفة الفار.
وعادة ما تحدث الإصابة بسبب عدم جاهزية العضلات أو عدم كفاية الإحماء أو الحمل الزائد والإرهاق خاصة في حالة عدم حصول الحكم على فترة الاستشفاء بعد المجهود البدني.