وعكة صحية تستوجب استبدال حكم مباراة الاتفاق والطائي في دوري روشن السعودي

والحكم مثل اللاعبين معرض للإصابة خلال المباريات وإن كان بنسبة أقل لأنه لا يشارك في الالتحامات العنيفة، كما أنه يتحكم في سرعته وتحركه في الملعب، لذلك فتح قانون كرة القدم الباب أمام استبدال الحكم في حالة الإصابة أو عدم القدرة على الاستمرار لأي سبب بالحكم الرابع، أو بحكم الفيديو المساعد (VAR) لوجود 3 في غرفة الفار.