بمشاركة 50 دولة.. الرياض تحتضن النسخة السادسة عشرة من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في مجال الألعاب الإلكترونية بالمنطقة، إذ يضم هذا القطاع أكثر من 23.5 مليون لاعب، أي ما يعادل نحو 67 % من إجمالي السكان. وتمثل النساء ما نسبته 42 % من عشاق الألعاب، ما يعكس حجم التنوع والإقبال الواسع على هذا القطاع من مختلف شرائح المجتمع. ويبلغ حجم سوق الألعاب في المملكة نحو مليار دولار، الأمر الذي يظهر حجم الإمكانات المذهلة في هذا القطاع المزدهر.