بمشاركة 50 دولة.. الرياض تحتضن النسخة السادسة عشرة من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية

يستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية النسخة السادسة عشرة من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024، ما يعد عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية بتجربة تنافسية عالمية المستوى. وسيشهد الحدث المنتظر مشاركة 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فريق وطني، بالإضافة إلى أكثر من 650 لاعبًا مميزًا يتنافسون فيما بينهم ضمن ست بطولات عالمية متنوعة.
ويبدأ الحدث بحفل افتتاحي ضخم في اليوم الأول، حيث سيتم عرض أعلام الدول المشاركة على الشاشة، إلى جانب مقاطع تعريفيّة تتضمن لحظات من النسخ السابقة للبطولة، مع لمحة عمّا ستحمله هذه النسخة من مفاجآت وتحديات لا تفوّت. وسيُقام الحفل على المسرح الرئيس لـ SEF أرينا في بوليفارد الرياض سيتي، والذي سيعلن عن انطلاق البطولة رسميًا.
وتقدم البطولة في نسختها السادسة عشرة مجموعة من المنافسات الملحمية التي تجمع ألمع نجوم الرياضات الإلكترونية حول العالم. وتتنوع المنافسات لتشمل ألعابًا شهيرة مثل CS2، بالإضافة إلى النسخة الخاصة بالنساء من اللعبة نفسها. كما ستشهد البطولة أيضًا منافسات قوية في لعبة MLBB مع نسخة خاصة للنساء أيضًا. ولعشاق الإثارة تحتضن البطولة تحديات مثيرة في PUBG MOBILE وDOTA 2، ما يمنح للاعبين فرصة التنافس في أجواء احترافية، ويتيح للجماهير الاستمتاع بمستوى عالٍ من الإثارة والتشويق.
وعلى مدار تسعة أيام من المنافسات، ستُقام أكثر من 200 مباراة ضمن البطولات المختلفة، في وقت واحد، مع مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين. وسيُسدل الستار على البطولة في 19 نوفمبر 2024 بحفل ختامي يتضمن تتويج الفائزين، حيث سيتم تكريم المنتخب الحاصل على أكبر عدد من النقاط في جميع المنافسات المشتركة.
وتُمثل استضافة النسخة السادسة عشرة من كأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية خطوة بارزة في جهود الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في عالم الرياضات الإلكترونية. وتلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير هذا القطاع ودعمه على مستوى البنية التحتية والاحترافية، بالإضافة إلى استضافة أكبر الفعاليّات العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المواهب المحلية للتألق والمنافسة على أعلى المستويات.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في مجال الألعاب الإلكترونية بالمنطقة، إذ يضم هذا القطاع أكثر من 23.5 مليون لاعب، أي ما يعادل نحو 67 % من إجمالي السكان. وتمثل النساء ما نسبته 42 % من عشاق الألعاب، ما يعكس حجم التنوع والإقبال الواسع على هذا القطاع من مختلف شرائح المجتمع. ويبلغ حجم سوق الألعاب في المملكة نحو مليار دولار، الأمر الذي يظهر حجم الإمكانات المذهلة في هذا القطاع المزدهر.