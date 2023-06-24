تقارير: السنغالي كوليبالي اجتاز الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام للهلال

وبدأ مسيرته الاحترافية في ميتز الفرنسي عام 2010، قبل أن ينتقل إلى غنك في 2012 ويحقق معه في العام التالي لقب كأس بلجيكا، ثم انتقل بعدها إلى نابولي عام 2014 وأمضى معه 8 مواسم، حقق معه لقب كأس السوبر الإيطالية في عامه الأول وكأس إيطاليا 2020.