كأس آسيا تحت 23 عامًا: الأخضر الأولمبي يمطر شباك تايلاند بخماسية ويقترب من التأهل

أمطر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا شباك نظيره التايلاندي بخمسة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).