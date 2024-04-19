كأس آسيا تحت 23 عامًا: الأخضر الأولمبي يمطر شباك تايلاند بخماسية ويقترب من التأهل
أمطر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا شباك نظيره التايلاندي بخمسة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
بادر المنتخب السعودي لافتتاح النتيجة مبكرًا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق أيمن يحيى، وأضاف أحمد الغامدي تقدُّم الأخضر بالهدف الثاني بحلول الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وعزز المهاجم عبدالله رديف تقدُّم المنتخب السعودي بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق (الـ45+7، الـ49، الـ73) منصبًا نفسه نجمًا للقاء بدون منازع.
وانفرد المنتخب السعودي بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لتايلاند، في حين لا زال رصيدا طاجيكستان والعراق خاليَيْن من النقاط بعد خوض كل منهما مباراة واحدة.
ويلعب في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق من اليوم الجمعة أيضًا طاجيكستان مع العراق على ملعب الجنوب في الوكرة.
وتقام الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات المجموعة يوم الاثنين 22 إبريل، وتلعب فيها السعودية مع العراق، وتايلاند مع طاجيكستان.