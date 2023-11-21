رونالدو وبنزيما وبونو ضمن المرشحين لجائزة جلوب سوكر لعام 2023

أعلن مجلس دبي الرياضي اليوم الثلاثاء و"دبي جلوب سوكر"، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، كما أعلنت عن قائمة أفضل نادٍ بالعالم لهذا العام.
وجاء لاعبو دوري روشن السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، الفرنسى كريم بنزيما نجم الاتحاد، المغربي ياسين بونو، ضمن المرشحين لجائزة جلوب سوكر لعام 2023 .
وتضمنت القائمة أيضًا العديد من النجوم العالميين، أبرزهم المصري محمد صلاح والأرجنتيني ميسي، كيليان مبابي، مودريتش، هالاند، دي بروين ليفاندوفسكي، أوسيمين، وفينيسيوس جونيور.
وتواجد في القائمة أيضاً ناديا الهلال والاتحاد السعوديان، ضمن الأندية المرشحة لجائزة "جلوب سوكر" لأفضل نادٍ في 2023 .
واشتملت القائمة بجانب الناديين السعوديين على العديد من كبار أندية العالم أبرزهم: الأهلي المصري، الوداد المغربي، برشلونة، أرسنال، ريال مدريد، مانشستر سيتي، نابولي، بايرن ميونيخ، إنترميلان، وست هام يونايتد.
وتواجد في القائمة كل من أندية الدوري السعودي النصر والهلال والاتحاد والشباب لجائزة أفضل نادٍ بالشرق الأوسط في 2023، إلى جانب الأهلي المصري، الدحيل، والريان القطريان، شباب الأهلي .
وجاء من ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالشرق الأوسط رونالدو، أندرسون تاليسكا، لاعبا النصر، سالم الدوسري لاعب الهلال، عبدالرزاق حمدالله، بنزيما لاعبا الاتحاد، رياض محرز لاعب الأهلي، مراد باتنا لاعب الفتح.