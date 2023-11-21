رونالدو وبنزيما وبونو ضمن المرشحين لجائزة جلوب سوكر لعام 2023

واشتملت القائمة بجانب الناديين السعوديين على العديد من كبار أندية العالم أبرزهم: الأهلي المصري، الوداد المغربي، برشلونة، أرسنال، ريال مدريد، مانشستر سيتي، نابولي، بايرن ميونيخ، إنترميلان، وست هام يونايتد.