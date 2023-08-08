"الرياض" تشهد افتتاح بطولة السعــودية الدولية للطاولة البارالمبية

وشهد حفل الافتتاح عددٌ من الفقرات المختصرة، شملت على تقديم الفرق المشاركة وعروض شعبية "عرضة سعودية"، بجانب كلمة لرئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور عبد الله بن هاشم البار، الذي رحب بالضيوف والمنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن البطولة التي يحتضنها وطن العزم والحزم للمرة الأولى في تاريخ الاتحـاد السعودي لكرة الطاولة، تعد من ضمن سلسلة الفعاليّات القارية والبطولات العالمية التي أُقيمت بالمملكة في شتى مدنها وبمختلف رياضاتها تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.