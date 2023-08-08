"الرياض" تشهد افتتاح بطولة السعــودية الدولية للطاولة البارالمبية

بحضور عبد العزيز باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والدكتور عبد الله بن هاشم البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، افتتحت، اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة السعودية الدولية لكرة الطاولة البارالمبية بمشاركة 154 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف بلدان العالم في البطولة التي تُقام مبارياتها على صالة وزارة الرياضة بالرياض خلال الفترة من 8-10 أغسطس الجـاري.
وشهد حفل الافتتاح عددٌ من الفقرات المختصرة، شملت على تقديم الفرق المشاركة وعروض شعبية "عرضة سعودية"، بجانب كلمة لرئيس اللجنة المنظمة العليا الدكتور عبد الله بن هاشم البار، الذي رحب بالضيوف والمنتخبات المشاركة، مؤكدًا أن البطولة التي يحتضنها وطن العزم والحزم للمرة الأولى في تاريخ الاتحـاد السعودي لكرة الطاولة، تعد من ضمن سلسلة الفعاليّات القارية والبطولات العالمية التي أُقيمت بالمملكة في شتى مدنها وبمختلف رياضاتها تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأضاف: "أشكر الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الذي منحنا الثقة في تنظيم هذه البطولة وفرصة اللقاء بالمنتخبات المشاركة، متمنيًا لجميع اللاعبين واللاعبات كل التوفيق ولزملائي أعضاء اللجان النجاح وحسن التنظيم".