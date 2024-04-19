الوحدة يحسم لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً

حسم الوحدة رسمياً لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً قبل جولة من النهاية بعد فوزه، أمس الجمعة، على مضيفه الخليج بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 25.
وجاء حسم الوحدة للقب بعد فوزه على الخليج في مقابل خسارة ملاحقه هجر أمام ضيفه القلعة بنتيجة 1-2 لحساب الجولة ذاتها.
ورفع الوحدة رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن هجر الذي توقف رصيده عند 52 نقطة.
يذكر أن الوحدة وهجر ضمنا رسمياً في وقت سابق الصعود إلى الدوري السعودي الممتاز تحت 17 عاماً، فيما تتنافس أندية الخليج "43 نقطة"، القلعة "42 نقطة" والفيصلي "41 نقطة" على المركز الثالث لخطف المقعد الأخير المؤهل إلى الدوري الممتاز، والذي سيتحدد بناء على نتائج الجولة الـ26 والأخيرة.