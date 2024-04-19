الوحدة يحسم لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً

حسم الوحدة رسمياً لقب الدوري السعودي للدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عاماً قبل جولة من النهاية بعد فوزه، أمس الجمعة، على مضيفه الخليج بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 25.