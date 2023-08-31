وزارة الرياضة تؤكد: انتقال "تمبكتي" للهلال من اختصاص لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم

ونظرًا لما تم رصده -أخيرًا-، من طرح يتضمن تضليلاً وإثارة للرأي العام، أو تشكيكًا في نزاهة الإجراءات المتخذة، فإن الوزارة تؤكد في هذا الإطار أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وفق الأنظمة واللوائح.