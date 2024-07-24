أولمبياد باريس 2024.. مصر تتعادل سلبياً مع الدومينيكان

استهل منتخب مصر مشواره في دورة الألعاب الأولمبية، بسقوطه بفخ التعادل السلبي من أمام منتخب جمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، على ملعب لا البوجوار في نانت، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وفشل المنتخب المصري في زيارة شباك الدومينيكان، رغم الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه، لتطلق الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا صافرتها معلنة نهاية اللقاء .
الجدير ذكره، أن مصر تلعب في المجموعة الثالثة التي تضم كلاً من أوزبكستان وإسبانيا وجمهورية الدومينيكان.
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة، حقق منتخب إسبانياً فوزاً مثيراً على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف.
بهذه النتيجة تصدرت إسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من مصر والدومينكان، فيما بقيت أوزبكستان بدون أي نقطة.
سيواجه منتخب مصر الأولمبي في المباراة القادمة منتخب أوزبكستان ،2024 يوم السبت المقبل، الموافق 27 يوليو، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب لا البوجوار في نانت.