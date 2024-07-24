أولمبياد باريس 2024.. مصر تتعادل سلبياً مع الدومينيكان

استهل منتخب مصر مشواره في دورة الألعاب الأولمبية، بسقوطه بفخ التعادل السلبي من أمام منتخب جمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، على ملعب لا البوجوار في نانت، ضمن مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.