نزال الملاكمة "5vs5".. حدث عالمي ضمن "موسم الرياض" السبت المقبل في "المملكة أرينا"

ويُشارك في النزال مجموعةٌ من أبرز أبطال الملاكمة العالميين؛ من بينهم الروسي "ديمتري بيفول"، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية "فئة السوبر" للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والبريطاني "حمزة شيراز" بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب "WBC" الفضي، والأمريكي "أوستن ويليامز" الذي كان المصنّف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة.