فيديو.. مشجع إيراني يبكي فرحًا بعد توقيع نيمار على قميصه

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع إيراني شاب يبكي فرحًا بعد توقيع نجم الهلال اللاعب البرازيلي نيمار على قميصه.
ورصدت اللقطات فرحة كبيرة لأحد المشجعين الإيرانيين، عند رؤيته للبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال.
ويواجه الهلال مساء غد الثلاثاء فريق ناساجي مازاندران الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
ويتواجد الهلال الذي يمتلك نقطة وحيدة بعد تعادله على أرضه أمام نافباخور الأوزبكي في المجموعة الرابعة بالبطولة، بجانب "ناساجي مازاندران" الإيراني، و"مومباي سيتي" الهندي، و"نافباخور" الأوزبكي.