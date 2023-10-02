فيديو.. مشجع إيراني يبكي فرحًا بعد توقيع نيمار على قميصه

ويتواجد الهلال الذي يمتلك نقطة وحيدة بعد تعادله على أرضه أمام نافباخور الأوزبكي في المجموعة الرابعة بالبطولة، بجانب "ناساجي مازاندران" الإيراني، و"مومباي سيتي" الهندي، و"نافباخور" الأوزبكي.