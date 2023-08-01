"رياض محرز".. قصة "جوهرة الجزائر" الذي نجا من تجار المخدرات.. وبنى مسجدًا وملعبًا

أولى العقبات التي تلقاها محرز في مسيرته الكروية كانت الرفض من بعض المدربين الذين أكدوا له أن جسده النحيل لا يصلح للعب كرة القدم إلا أنه ظل يتدرب بجدية، ويبذل جهدًا كبيرًا في التدريبات حتى أصبح جسمه قويًّا بما يكفي، حتى أنه قال عن ذلك: "لقد قالوا إنني كنت نحيفًا جدًّا. كان لدي أسلوب جيد، لكنني لم أكن قويًّا من الناحية البدنية، ولم أكن سريعًا، لكنني عملت دائمًا بجد".