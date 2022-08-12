الهلال يُجدِّد عقد كاريلو عامًا إضافيًّا

ويشكل كاريلو عنصرًا مهمًّا في خارطة الفريق الهلالي منذ انضمامه إلى الفريق، وساهم بشكل فعّال في تحقيق 8 ألقاب، منها لقبان بدوري الأبطال، و3 ألقاب بالدوري المحلي، إضافة إلى لقبين بكأس السوبر السعودي، وواحد بكأس الملك.