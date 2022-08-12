الهلال يُجدِّد عقد كاريلو عامًا إضافيًّا

نجحت إدارة نادي الهلال بتجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موسمًا واحدًا؛ ليستمر في صفوف الفريق حتى نهاية 2024، بتوصية من الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق.
ونشرت إدارة النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قالت فيها: "عام آخر مع كبير آسيا.. كاريلو هلالي".
وانضم كاريلو إلى الهلال صيف 2018 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة، قبل أن يشتري الهلال عقده في صيف 2019، ويوقّع معه عقدًا لمدة أربعة مواسم.
ويشكل كاريلو عنصرًا مهمًّا في خارطة الفريق الهلالي منذ انضمامه إلى الفريق، وساهم بشكل فعّال في تحقيق 8 ألقاب، منها لقبان بدوري الأبطال، و3 ألقاب بالدوري المحلي، إضافة إلى لقبين بكأس السوبر السعودي، وواحد بكأس الملك.