أندية سعودية تراقب وتستهدف التعاقد مع سيرجيو أوليفيرا لاعب غلطة سراي

كشف موقع "ajansspor" التركي عن استهداف العديد من الأندية السعودية، ضم البرتغالي سيرجيو أوليفيرا، لاعب غلطة سراي التركي، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.
وأفاد الموقع التركي بأن اللاعب البرتغالي الْتقى بمسؤولين من السعودية، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال هذا الموسم.
وشدد الموقع على أن أوليفيرا، سيذهب إلى المملكة العربية السعودية؛ مشيرًا إلى أن اللاعب البرتغالي يُجرِي محادثات مع عدة أندية سعودية.
وقد انضم سيرجيو أوليفيرا البالغ من العمر 31 عامًا، إلى صفوف غلطة سراي، في 2022، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2018.
وسبَق للاعب البرتغالي اللعب للعديد من الأندية مثل: بورتو، بيرا مار (إعارة)، نانت (إعارة)، باوك (إعارة)، روما (إعارة).