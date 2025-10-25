دوري روشن للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع شقيقه ضمك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب نادي الشباب في الرياض.
وانتهت المباراة، التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما.
سجل أهداف المباراة كاراسكو في الدقيقة 45+4، قبل أن يتعادل ضمك بهدف جاء عن طريق ويسلي هوديت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+8.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب عبد القادر بدران في الدقيقة 45+2.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط، كما ارتفع رصيد ضمك إلى نقطتين.