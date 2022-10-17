لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.. بعثة الأخضر تصل إلى أبوظبي

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس الاثنين إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" استعدادًا لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في إمارة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل. وسيخوض "الأخضر" خلال "المرحلة الثالثة" خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر، وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر، وستُلعب كلتا المباراتين الثانية والثالثة على ملعب آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب "الأخضر" مباراته الودية الرابعة أمام منتخب أيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر وديات المرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على ملعب مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.
وتقرر أن يخوض الأخضر مبارياته أمام منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس مغلقة أمام وسائل الإعلام.
وكان في استقبال بعثة الأخضر لدى وصولها مطار أبوظبي الدولي نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة صلاح الهطلاني، ورئيس قسم الشؤون القنصلية محمد النومسي، وممثل قسم المراسم والعلاقات خالد الحربي، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، ومدير العمليات بالخطوط السعودية في الخليج بندر الفوزان.
من جانبه، قدَّم مدير المنتخب السعودي حسين الصادق شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.
كما قدم "الصادق" شكره وتقديره لمجلس أبوظبي الرياضي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.