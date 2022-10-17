لبدء المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم.. بعثة الأخضر تصل إلى أبوظبي

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًّا في إمارة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل. وسيخوض "الأخضر" خلال "المرحلة الثالثة" خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر، وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر، وستُلعب كلتا المباراتين الثانية والثالثة على ملعب آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب "الأخضر" مباراته الودية الرابعة أمام منتخب أيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر وديات المرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على ملعب مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.