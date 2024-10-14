مدرب المنتخب السعودي "مانشيني": جاهزون ذهنياً ونلعب للفوز أمام البحرين.. أبواب الأخضر مفتوحة لـ"سلمان الفرج"

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي "مانشيني"، أن الأخضر سيواجه البحرين، الفريق القوي بدنياً، حين يلتقي المنتخبان غداً الثلاثاء في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية "الطريق إلى كأس العالم 2026"، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وأضاف مدرب الأخضر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق موقعة البحرين: "أتمنى أن نقدم مستوى جيد كما لعبنا أمام اليابان، نواجه منتخباً قوياً بدنياً.. وشاهدت مباراة البحرين وإندونيسيا، وعلى اللاعبين مواصلة التركيز والثقة".
وطالب "مانشيني" من الجماهير المساندة طوال الـ 90 دقيقة، قائلاً: "حضورهم مهم للغاية وداعم كبير للمنتخب".
وعن الجانب النفسي قال مدرب الأخضر: "مستعدون ذهنياً.. وجميعنا على أتم الاستعداد ونسعى إلى تعويض خسارة اليابان، كما أن الدعم النفسي مهم جداً، ونشكر الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير الرياضة، وياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على دعمهم وتحفيزهم لنا دائماً".
وأتم "مانشيني" حديثه حول إمكانية عودة قائد الأخضر سلمان الفرج للقائمة: "شاهدت جميع اللاعبين.. وبخصوص سلمان الفرج وعودته للمنتخب، فأنا تابعت له مباراتين، وأبواب الأخضر مفتوحة لجميع اللاعبين".
من جانبه، قال حارس مرمى المنتخب السعودي أحمد الكسار عن لقاء البحرين: "جميع اللاعبين أظهروا غضبهم من مغادرة الجماهير في مباراة اليابان، وهم غير راضين عن النتيجة، والجميع يأمل منا الكثير، ولابد من إسعاد الجماهير، وسنسعى لذلك أمام البحرين وتعويض خسارتنا السابقة أمام اليابان بانتصار إن شاء الله".