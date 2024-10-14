مدرب المنتخب السعودي "مانشيني": جاهزون ذهنياً ونلعب للفوز أمام البحرين.. أبواب الأخضر مفتوحة لـ"سلمان الفرج"

من جانبه، قال حارس مرمى المنتخب السعودي أحمد الكسار عن لقاء البحرين: "جميع اللاعبين أظهروا غضبهم من مغادرة الجماهير في مباراة اليابان، وهم غير راضين عن النتيجة، والجميع يأمل منا الكثير، ولابد من إسعاد الجماهير، وسنسعى لذلك أمام البحرين وتعويض خسارتنا السابقة أمام اليابان بانتصار إن شاء الله".