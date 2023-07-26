الاتفاق يعلن ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي

وسبق للاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن لعب لأندية فولهام الإنجليزي الذي خاض معه 56 مباراة أحرز خلالها 15 هدفًا قبل أن ينضم إلى سيلتيك الأسكتلندي ويتألق في صفوفه محرزًا 26 هدفًا في 55 مباراة.