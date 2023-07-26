الاتفاق يعلن ضم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي

أعلن نادي الاتفاق الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين، تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من ليون الفرنسي، من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، في حين أشارت تقارير صحافية إلى أن موسى ديمبيلي وقع لنادي الاتفاق حتى عام 2025، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب تصل إلى 12 مليون يورو بحسب ترانسفير ماركت.
وقال الحساب الرسمي لنادي الاتفاق "شجاع، كريم، ذعّار، ما تخاف لو تكثر علينا الحشودة، موسى ديمبيلي فارس جديد في فارس الدهناء".
وسبق للاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن لعب لأندية فولهام الإنجليزي الذي خاض معه 56 مباراة أحرز خلالها 15 هدفًا قبل أن ينضم إلى سيلتيك الأسكتلندي ويتألق في صفوفه محرزًا 26 هدفًا في 55 مباراة.
وفي عام 2018 انتقل ديمبيلي إلى ليون حيث خاض معه 129 مباراة سجل خلالها 56 هدفًا، علمًا بأنه أمضى فترة إعارة عام 2021 مع فريق أتليتيكو مدريد الإسباني.