"كأس موسم الرياض".. دوري نقاط بين الهلال والنصر ونادٍ عالمي

أعلن المستشار تركي آل شيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، إقامة نسخة جديدة من منافسات كأس موسم الرياض.
وقال آل الشيخ؛ إن كأس موسم الرياض -نسخة هذا العام- ستُقام بين أندية الهلال والنصر ونادٍ عالمي لم يكشف عن هويته بعد، بنظام الدوري.
وأوضح أن النسخة الجديدة من كأس موسم الرياض 2023، ستشهد تغييراً، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري بعدد النقاط بين الأندية الثلاثة، حيث يتوّج الفريق الأكثر حصولاً على النقاط بالبطولة.
يُذكر أن النسخة الأولى من كأس موسم الرياض جمعت بين نجوم الهلال والنصر، وباريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، وانتهت بفوز النادي الفرنسي بنتيجة (5 / 4).