"كأس موسم الرياض".. دوري نقاط بين الهلال والنصر ونادٍ عالمي

وأوضح أن النسخة الجديدة من كأس موسم الرياض 2023، ستشهد تغييراً، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري بعدد النقاط بين الأندية الثلاثة، حيث يتوّج الفريق الأكثر حصولاً على النقاط بالبطولة.