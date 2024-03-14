ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.. الأهلي يستضيف النصر في قمة ملتهبة

تتّجه الأنظار في تمام العاشرة من مساء غد الجمعة، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة؛ حيث يستضيف الأهلي نظيره النصر، في مباراة ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
ويميل تاريخ المواجهات لصالح النصر الذي يتقدم بـ10 انتصارات مقابل 9 للأهلي، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل. ويسعى الأهلي لكسر سلسلة عدم الانتصارات أمام النصر في آخر 4 مباريات بالدوري؛ "منها 3 خسائر، بالإضافة إلى تعادل واحد"، معتمدًا على سجله المميز في الموسم الجاري؛ كونه لم يخسر على أرضه حتى الآن في 11 مباراة؛ منها 7 انتصارات، و4 تعادلات.
من جانبه يأمل النصر في استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثُّره في آخر مباراتين بخسارة أمام الرائد وتعادل مثير مع الحزم، مفتقدًا 5 نقاط في جولتين فقط، بعدما كان افتقد العدد نفسه من النقاط خلال 19 مباراة سابقة.
وتجمع قمة الجولة الـ24 بين أفضل هجومين في الشوط الأول هذا الموسم، مع 30 هدفًا للنصر، و28 للأهلي، وهما أقلّ الفرق استقبالًا للأهداف في الشوط الأول بعد الهلال. لكن النصر يعاني من توازن الأهداف منذ بداية العام 2024، مع تسجيله واستقباله 10 أهداف في 4 مباريات.
ويتميّز النصر بتسجيله أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء الموسم الحالي، بعدد بلغ 11 هدفًا، بينما يعاني الأهلي على مستوى الدفاع من الوضع نفسه، مستقبلًا 8 أهداف من خارج المنطقة.