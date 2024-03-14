ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.. الأهلي يستضيف النصر في قمة ملتهبة

وتجمع قمة الجولة الـ24 بين أفضل هجومين في الشوط الأول هذا الموسم، مع 30 هدفًا للنصر، و28 للأهلي، وهما أقلّ الفرق استقبالًا للأهداف في الشوط الأول بعد الهلال. لكن النصر يعاني من توازن الأهداف منذ بداية العام 2024، مع تسجيله واستقباله 10 أهداف في 4 مباريات.